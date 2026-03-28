El dólar cambia en Estados Unidos con la confirmación de un nuevo billete de 100 que comenzará a emitirse en junio, en una actualización histórica que introduce por primera vez la firma de un presidente en funciones. La medida ya tiene fecha definida y genera dudas sobre qué pasará con los billetes actuales y si perderán valor. El Departamento del Tesoro anunció que los nuevos billetes comenzarán a imprimirse este verano como parte de los preparativos por el 250° aniversario de la independencia del país. Aunque el rediseño no modifica la apariencia general, sí incorpora cambios institucionales que marcan un precedente en la historia monetaria estadounidense. El principal cambio en el nuevo billete de 100 dólares es la incorporación de la firma del presidente Donald Trump, algo inédito en la historia moderna del país. Hasta ahora, los billetes incluían la firma del secretario del Tesoro y del tesorero de Estados Unidos. Además, esta emisión marca el fin de una tradición de más de 160 años: Los nuevos billetes comenzarán a imprimirse en junio, pero no estarán disponibles de inmediato para el público. El proceso incluye varias etapas: Esto implica que pueden pasar semanas o incluso meses hasta que empiecen a verse de forma masiva. Una de las principales preocupaciones es si los billetes actuales perderán valor frente a esta nueva emisión. La respuesta oficial es clara: no. Los dólares existentes seguirán siendo completamente válidos y no tendrán ningún tipo de depreciación por este cambio. En Estados Unidos, todos los billetes emitidos por la Reserva Federal mantienen su valor independientemente de su fecha de emisión. Para evitar confusiones o decisiones erróneas, se recomienda tener en cuenta lo siguiente: En este contexto, el lanzamiento del nuevo billete de 100 dólares responde más a una actualización simbólica e institucional que a un cambio económico. Para los usuarios, el impacto práctico es mínimo, aunque marca un hito en la historia del dólar a nivel global.