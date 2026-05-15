Cada vez más personas buscan alternativas naturales para perfumar la casa sin recurrir a aerosoles químicos o fragancias artificiales. Entre los trucos caseros más populares apareció una combinación simple que promete dejar un aroma agradable y duradero en cualquier ambiente. La mezcla de canela, aceite de oliva y cáscara de limón se volvió tendencia porque ayuda a aromatizar espacios de manera natural, aprovechando las propiedades y fragancias intensas de estos ingredientes cotidianos. Cada ingrediente cumple una función específica: La cáscara de limón aporta un aroma fresco y cítrico que ayuda a neutralizar olores fuertes. La canela suma una fragancia cálida y dulce que permanece durante varias horas. El aceite de oliva, por su parte, actúa como base para conservar y liberar lentamente los aromas. Muchas personas utilizan esta preparación para: Cada vez más hogares evitan productos artificiales debido a: