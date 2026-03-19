Las entidades financieras en Estados Unidos deben cumplir con estrictas normas de control y reporte cuando detectan movimientos de dinero en efectivo por encima de ciertos límites. En este contexto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede recibir información clave sobre operaciones que superen un determinado monto, lo que puede derivar en revisiones o auditorías. Las instituciones financieras están obligadas a informar a las autoridades cuando se registran: Los controles se enfocan principalmente en: