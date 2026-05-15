La cadena de supermercados Safeway cierra este 16 de mayo una de sus tiendas en Washington D.C. La sucursal de Hechinger Mall apagará sus luces de forma definitiva este sábado, según confirmó la propia compañía. La farmacia dentro del local ya había dejado de operar desde el 1° de abril. La empresa atribuyó la decisión al vencimiento del contrato de alquiler y a una estrategia de reasignación de recursos hacia otras tiendas activas. Los empleados que quisieron continuar recibieron ofertas de reubicación en sucursales cercanas. Safeway explicó que evalúa de manera permanente su red de locales y que, en este caso, optó por no renovar el contrato. La compañía priorizará la inversión en establecimientos ya existentes. No es un caso aislado. El año pasado la cadena cerró 12 tiendas en Colorado, Nuevo México y Nebraska. Según proyecciones de UBS, el total de tiendas físicas en Estados Unidos podría reducirse en unas 45.000 unidades en los próximos cinco años. Safeway opera bajo el paraguas de Albertsons, una de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos con más de 2.200 tiendas en 35 estados. La compañía lleva adelante un proceso de reducción de costos que apunta a recortar u$s 1.500 millones en gastos para 2027, lo que incluye el cierre de locales de bajo rendimiento y la reasignación de recursos a tiendas más rentables. Solo en 2025, Albertsons cerró al menos 30 locales en distintas marcas de su cartera, incluyendo Safeway, Vons y Jewel-Osco. La tendencia no muestra señales de detenerse: se proyecta que en 2026 unos 7.900 comercios minoristas cerrarán sus puertas en todo el país. Los clientes de Safeway pueden consultar el sitio oficial de la cadena para verificar el estado de su tienda más cercana.