El Servicio de Impuestos Internos (IRS) explica en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que sus funcionarios de impuestos pueden realizar visitas al hogar de un contribuyente con el objetivo de verificar el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones fiscales. Cuando deba concretarse esta medida, la agencia se comunicará con el tributante para notificarlo sobre esta acción y coordinar un encuentro. Sin embargo, si no se responde a los llamados, la agencia podrá realizar la visita al domicilio -o negocio- de todas formas. Según lo indica la agencia, los funcionarios de ingresos son empleados civiles que intervienen de manera directa en el proceso de cobro de los contribuyentes. “El agente envía la Carta 725-B o te llama para concertar una visita. Para confirmar tu cita, llama al número de teléfono que aparece en tu carta”, se indica. En caso de no responder, se enviarán reiteradas notificaciones, pero si la falta de comunicación persiste, la visita se realizará de todas formas. En este procedimiento, los agentes profundizan sobre sobre declaraciones e impuestos adeudados y ofrecen la posibilidad de pagar al funcionario en el momento, aunque también se dará la opción de realizar la operación online. La agencia especifica que, si un agente del IRS realiza una visita sin aviso, el contribuyente puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que efectivamente quien se presenta trabaja para el organismo.