Una nueva reforma tributaria aprobada en julio habilita un beneficio fiscal que puede alcanzar hasta u$s 10.000 para quienes cumplan determinadas condiciones. La iniciativa forma parte del paquete económico impulsado por el Gobierno de Donald Trump para aliviar la carga impositiva y estimular el consumo interno en Estados Unidos. La medida quedó incorporada dentro del nuevo marco impositivo y estará vigente para operaciones realizadas entre 2025 y 2028. El alivio se aplicará como una deducción sobre los impuestos federales, siempre que el contribuyente respete los requisitos de financiamiento y los límites de ingresos establecidos por la ley. La normativa establece que podrán acceder al beneficio quienes compren un vehículo de uso personal mediante crédito dentro del período previsto. La deducción equivale al interés abonado por el préstamo y puede llegar hasta u$s 10.000 anuales, dependiendo del monto financiado. Si se superan esos niveles, el beneficio se reduce de manera progresiva. El trámite se realiza al presentar la declaración anual ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), organismo encargado de aplicar la deducción cuando se informa correctamente la compra y el préstamo asociado. Con este esquema, el Gobierno busca incentivar el mercado automotor y otorgar un beneficio fiscal concreto a quienes hayan adquirido este tipo de bien bajo las condiciones fijadas por la reforma.