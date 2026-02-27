El próximo 2 de agosto de 2027 tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del siglo: el eclipse solar total más largo registrado en décadas. Según estimaciones astronómicas, la fase de totalidad podría alcanzar una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, un tiempo excepcionalmente extenso para este tipo de eventos. Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar en una franja específica del planeta. La franja de totalidad cruzará principalmente: