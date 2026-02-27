La visa americana es un documento esencial para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos durante un tiempo en específico y por un período determinado, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la solicitarán para habilitar el viaje al puerto de entrada. En ese sentido, es común preguntarse cuáles son los pasos a seguir si este permiso se extravía, dado que en dichos casos no será posible renovarlo. Si durante el transcurso de este año la visa americana se extravía, será necesario aplicar nuevamente y solicitar un ejemplar desde cero en el consulado o embajada. En estas situaciones, las instrucciones de las autoridades son “Animamos a los viajeros a hacer una copia de la página biográfica de su pasaporte, el sello de visado y admisión de EE. UU., lo antes posible tras su llegada a Estados Unidos”, indican las autoridades. Es importante destacar que la estadía del visitante no se ve afectada por esta circunstancia, dado que su tiempo de permanencia habilitada en el país está contemplado en el formulario l-94. Sin embargo, para salir del país se necesitará sí o sí contar con un pasaporte válido.