Estados Unidos intensifica su apuesta tecnológica en América Latina con inversiones estratégicas destinadas a fortalecer la producción de microchips, innovación digital y desarrollo industrial en la región. En un contexto de competencia global por el control de la tecnología y las cadenas de suministro, Washington busca convertir a países aliados en nuevos polos de innovación, acercando fábricas, talento especializado y empresas clave para consolidar su influencia tecnológica en el continente. Estados Unidos refuerza su presencia tecnológica en América Latina con una apuesta estratégica. Es que la multinacional Applied Materials, líder mundial en equipos y servicios para la industria de semiconductores, anunció que instalará en Costa Rica su primera operación en la región. El movimiento posiciona al país centroamericano como un nuevo polo de desarrollo tecnológico y lo acerca a convertirse en un actor clave dentro de la cadena global de microchips. La decisión se da en un contexto de competencia internacional por el control de la industria de semiconductores, considerada uno de los sectores más estratégicos del mundo. Applied Materials es una de las compañías más influyentes del ecosistema de chips, responsable de suministrar tecnología y maquinaria a fabricantes de semiconductores utilizados en inteligencia artificial, teléfonos inteligentes, automóviles, centros de datos y electrónica de consumo. Con su llegada a Costa Rica, la empresa busca expandir su red global de soporte técnico e ingeniería, al tiempo que fortalece la cadena de suministro en el continente.