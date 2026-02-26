El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó la entrega de 5,000 dólares a los contribuyentes que son elegibles para el Crédito por gastos de cuidado de menores y dependientes durante la temporada de impuestos 2026. Este beneficio forma parte de los créditos fiscales federales destinados a aliviar la carga económica de las familias trabajadoras en Estados Unidos. El llamado Tema 602 del IRS explica en detalle cómo funciona este crédito fiscal, quiénes pueden solicitarlo y qué requisitos deben cumplirse. Se trata de un incentivo clave durante la Tax Season, ya que permite reducir directamente el impuesto adeudado y, en muchos casos, aumentar el monto del reembolso depositado en la cuenta bancaria del contribuyente. El Crédito por gastos de cuidado de menores y dependientes es un beneficio tributario federal que permite recuperar parte del dinero invertido en el cuidado de hijos menores de 13 años o de personas dependientes que no pueden valerse por sí mismas. El objetivo es facilitar que los padres o tutores puedan trabajar o buscar empleo mientras otra persona cuida al menor o dependiente. A diferencia de una deducción, este crédito reduce directamente la cantidad de impuestos que el contribuyente debe pagar. Para reclamarlo es obligatorio presentar el Formulario 2441 junto con la declaración federal de impuestos. El IRS calcula el crédito aplicando un porcentaje a los gastos elegibles relacionados con el cuidado. Ese porcentaje varía según el ingreso bruto ajustado del contribuyente. El límite de gastos que se pueden considerar es de hasta 3,000 dólares por una persona calificada o hasta 6,000 dólares por dos o más personas calificadas. El monto final del crédito depende tanto del ingreso como del total de gastos declarados. En consecuencia, el reembolso puede aumentar significativamente cuando el crédito reduce la obligación tributaria, generando depósitos que en ciertos casos pueden alcanzar los 5,000 dólares, dependiendo de la situación fiscal individual. Para acceder al Crédito por gastos de cuidado de menores y dependientes del IRS se deben cumplir los siguientes requisitos