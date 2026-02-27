El Gobierno de Miami indica a todos sus residentes las reglas que deben respetar en sus casas o apartamentos al momento de botar basura de gran tamaño, pues de lo cumplir con los protocolos establecidos, pueden imponerse graves castigos y multas 500 dólares. La ciudad mantiene políticas estrictas dentro de sus límites relacionadas con el vertido ilegal, detallando específicamente cuáles son las medidas que deben tomarse al realizar esta acción. Las autoridades advierten sobre la importancia de botar neumáticos, sofás y otra basura voluminosa de manera correcta y respetando las distancias permitidas. De acuerdo con la normativa vigente, la basura debe botarse del siguiente modo Las autoridades indican que el vertido ilegal puede suponer un delito amparado por el Estatuto Estatal de Florida 403.413 y el Código de la Ciudad de Miami 22.11/22.93. En ese sentido, además de las multas antes mencionadas, quienes boten este tipo de desechos de forma incorrecta pueden ser arrestados y condenados por delitos medioambientales.