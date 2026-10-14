En general los contribuyentes deben cumplir con este trámite antes del 15 de abril de cada año.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte en su sitio web oficial sobre la importancia de presentar siempre a tiempo la declaración de impuestos, dado que no hacerlo podría traer importantes consecuencias para los tributantes.

Si bien la agencia explica que es común que el trámite se demore porque la persona no puede pagar lo que debe, la instrucción en estas situaciones es presentar a tiempo de todas formas para evitar mayores complicaciones.

En qué fecha hay que presentar la declaración de impuestos al IRS

Desde que comienza la temporada de forma oficial, los contribuyentes suelen tener tiempo de presentar su Formulario 1040 hasta el 15 de abril.

“ Si el día 15 cae un sábado, domingo o un día feriado oficial, la fecha de vencimiento se retrasará hasta el próximo día laboral ”, indica la agencia tributaria.

Prórrogas del IRS

Solicitar una prórroga, permite al contribuyente presentar la declaración sin multas hasta el 15 de octubre, aunque esto sólo aplica al trámite de entregar la declaración, los impuestos adeudados deben pagarse obligatoriamente antes de la segunda quincena de abril. Los pasos para solicitarla pueden consultarse aquí.

Si no se presenta a tiempo ni se solicita una prórroga, se cobrarán las multas por incumplimiento.

Quienes no puedan presentar el Formulario 1040 para el día 15 de abril, tendrán que solicitar una prórroga. RomanR

Consecuencias de no presentar a tiempo la declaración de impuestos

No cumplir con esta obligación fiscal puede derivar en:

Demoras en la recepción de los reembolsos : no se cobrarán hasta después de haber presentado.

Sanciones e intereses.

Además, se indica que IRS puede presentar una declaración de impuestos en lugar del contribuyente, que se llama Declaración sustituta (SFR) y como no se tiene la información exacta del contribuyente, su situación tributaria puede ser imprecisa, lo que deriva en mayores impuestos de los que realmente se debe o en un reembolso inexacto.

“La declaración que preparemos para usted se convertirá en un cobro de impuestos, el cual, si usted no paga, iniciará el proceso de cobro. Este proceso puede incluir acciones tales como un embargo sobre su salario o cuenta bancaria o un aviso de gravamen por impuestos federales”, se advierte.

En ciertos casos, se puede perder el derecho a cobrar un reembolso si la declaración de impuestos no se presenta dentro del plazo establecido en el que se permite reclamarlo.

Los beneficios del Seguro Social también pueden verse afectados por no presentar la declaración a tiempo: quienes trabajan por su cuenta y no reportan sus ingresos, no permitirán calcular la parte que corresponde a la jubilación o a los beneficios por discapacidad.

Información importante para quienes deban presentar una declaración vencida

La instrucción de la agencia para quienes necesiten ayuda para presentar una declaración vencida es llamar al 800-829-1040 o al 800-829-4059.

En caso de haber recibido un aviso, se debe enviar una copia de la declaración de impuestos vencida a la dirección que figura en la notificación oficial y, en general, IRS tardará alrededor de seis semanas en procesarla.