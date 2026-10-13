Los montos pueden variar según la edad, el estado civil y los ingresos obtenidos durante el año.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece determinados umbrales de ingresos que permiten identificar qué contribuyentes están obligados a presentar una declaración federal de impuestos.

De cara a la temporada fiscal 2027, correspondiente a los ingresos obtenidos durante 2026, estos límites varían según el estado civil, la edad y la situación particular de cada persona. Superar el umbral correspondiente puede generar la obligación de presentar una declaración, aunque esto no significa necesariamente que se deban pagar impuestos.

¿Cuáles son los umbrales de ingresos de IRS para declarantes individuales?

Para las declaraciones que se presentarán en 2027, el IRS estableció que los contribuyentes deben presentar una declaración federal cuando sus ingresos brutos anuales alcanzan los siguientes montos:

Solteros menores de 65 años: US$16.100.

Solteros de 65 años o más: US$18.150.

Jefes de hogar menores de 65 años: US$24.150.

Jefes de hogar de 65 años o más: US$26.200.

La edad y el estado civil para efectos fiscales son dos factores que determinan qué límite corresponde a cada contribuyente.

El IRS establece determinados umbrales de ingresos que permiten identificar qué contribuyentes están obligados a presentar una declaración federal de impuestos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son los umbrales de ingresos de IRS en 2027 para personas casadas?

Para las personas casadas, los límites varían según la modalidad de presentación y la edad de los cónyuges:

Declaración conjunta, ambos menores de 65 años: US$32.200.

Declaración conjunta, uno de 65 años o más: US$33.850.

Declaración conjunta, ambos de 65 años o más: US$35.500.

Declaraciones por separado: US$5, independientemente de la edad.

Para los cónyuges sobrevivientes calificados, el umbral es de US$32.200 para menores de 65 años y US$33.850 para quienes tienen 65 años o más.

¿Quién debe presentar una declaración aunque no se alcancen estos límites?

El IRS establece reglas especiales para determinados contribuyentes. Una de las principales afecta a quienes trabajan por cuenta propia, ya que si obtienen US$400 o más de ganancias netas anuales, generalmente deben presentar una declaración federal.

También existen requisitos particulares para las personas que pueden ser declaradas como dependientes de otros contribuyentes.