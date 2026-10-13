Quienes vayan a recibir o dejar una herencia importante deberían verificar la normativa del estado correspondiente (Fuente: Shutterstock).

Cuando alguien recibe una herencia en Estados Unidos, una de las primeras dudas es cuánto habrá que pagarle al fisco. La respuesta, para la gran mayoría, es tranquilizadora: a nivel federal, recién se tributa por patrimonios muy altos, y en 2026 el umbral subió todavía más. Sin embargo, la historia cambia según el estado, porque algunos cobran su propio impuesto.

Cuánto se puede heredar sin pagar impuesto federal al IRS

El gobierno federal aplica un impuesto al patrimonio del fallecido (estate tax), pero solo cuando ese patrimonio supera un umbral muy elevado. Para 2026, gracias a la ley fiscal de 2025 (la One Big Beautiful Bill), la exención subió a USD 15 millones por persona (antes era de USD 13,99 millones), lo que equivale a USD 30 millones por matrimonio.

En la práctica, esto significa que la enorme mayoría de las herencias no paga nada de impuesto federal: solo tributa la porción que excede ese umbral, y recién ahí se aplica una tasa que llega hasta el 40%. La exención, además, quedó fijada de manera permanente y se ajusta cada año por inflación.

Lo que se hereda no se considera ingreso para quien lo recibe, por lo que en general no se declara como tal en el impuesto a las ganancias.

Impuesto al patrimonio o a la herencia: no son lo mismo

Aunque en español solemos hablar de “impuesto a la herencia”, en Estados Unidos existen dos tributos distintos:

El estate tax (impuesto al patrimonio o a la sucesión): lo paga el patrimonio del fallecido , antes de repartirse, y existe tanto a nivel federal como en algunos estados.

El inheritance tax (impuesto a la herencia): lo paga quien recibe los bienes, según cuánto hereda y qué relación tenía con el fallecido. No existe a nivel federal: solo lo cobran unos pocos estados.

La diferencia es clave: en el primer caso tributa la herencia como un todo; en el segundo, cada heredero según lo que le toca.

A nivel federal, recién se paga por encima de USD 15 millones, así que casi nadie tributa. Magnific

Qué estados cobran impuesto al patrimonio (estate tax)

Además del federal, doce estados y Washington D.C. aplican su propio impuesto al patrimonio, por lo general con exenciones mucho más bajas que la federal (lo que hace que alcance a más herencias). Son:

Connecticut

Hawái

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Nueva York

Oregón

Rhode Island

Vermont

Washington

Distrito de Columbia

Qué estados cobran impuesto a la herencia (inheritance tax)

Otro grupo, más chico, cobra el impuesto directamente al heredero. Son cinco estados:

Kentucky

Maryland

Nebraska

Nueva Jersey

Pensilvania

En general, estos impuestos eximen al cónyuge y suelen dar un trato preferencial a los hijos y parientes cercanos, mientras que las tasas más altas recaen sobre herederos sin parentesco.

Maryland es el único estado que cobra los dos impuestos a la vez. Además, Iowa eliminó su impuesto a la herencia a partir de 2025.