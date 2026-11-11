La fecha alcanza a un grupo específico de jubilados según su día de nacimiento.

El Gobierno de Donald Trump, mediante la Administración del Seguro Social (SSA), confirmó la fecha de pago para noviembre. El depósito será automático para todos los jubilados que cumplan con los requisitos para acceder al dinero.

El pago forma parte del calendario habitual que la SSA utiliza para distribuir los beneficios durante el año, pero el cronograma también contempla a quienes reciben pagos por discapacidad (SSDI) y a los beneficiarios de sobrevivientes, que cobran en distintas fechas según el día de nacimiento del titular del registro.

Los beneficiarios no necesitan realizar un trámite mensual para recibir el dinero, siempre que tengan registrado un método de cobro válido. Sin embargo, es importante conocer qué grupos están incluidos en esta fecha, cómo se acredita el pago y qué deben hacer quienes no encuentren el dinero en su cuenta bancaria el día previsto.

Quiénes recibirán el pago del Seguro Social el miércoles 18 de noviembre

La SSA confirmó en su calendario de pagos de 2026 que el miércoles 18 de noviembre depositará los beneficios correspondientes al tercer grupo de beneficiarios del mes. Esta fecha alcanza a los jubilados, las personas que reciben pagos por discapacidad y los beneficiarios de sobrevivientes cuto registro de Seguro Social corresponde a una persona nacida entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

El cronograma de noviembre se distribuye de la siguiente manera:

Martes 10 de noviembre : beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 18 de noviembre : beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 25 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

El depósito se realizará de manera automática en las cuentas bancarias registradas y alcanzará a quienes cumplan con una condición relacionada con su fecha de nacimiento. ssa.gov

Cómo deposita la SSA el dinero de la jubilación y qué deben hacer los beneficiarios

Los pagos del Seguro Social se acreditan automáticamente todos los meses, mediante un sistema electrónico. Según explica la SSA, los beneficiarios pueden recibir el dinero de dos maneras: mediante un depósito directo en un cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito Direct Express, un alternativa para quienes no poseen una cuenta bancaria.

Para recibir el dinero, los beneficiarios deben tener registrado un método de cobro válido, La agencia permite inscribirse o modificar los datos del depósito directo a través de una cuenta personal my Social Security, comunicándose con el banco o llamando a la SSA.

En caso de que el dinero no aparezca el día previsto, la SSA recomienda: