En medio de un escenario económico marcado por el aumento sostenido de precios y la presión sobre los presupuestos familiares, el IRS anunció un nuevo pago directo de alivio de $1,390, programado para enero de 2026.

La medida busca brindar un respiro financiero a hogares que cumplen con criterios específicos de ingresos, priorizando a quienes enfrentan mayores dificultades para cubrir gastos esenciales.

A diferencia de los cheques de estímulo masivos implementados en años anteriores, este beneficio se enfoca en una asistencia económica dirigida, diseñada para llegar de manera más precisa a los contribuyentes elegibles.

Pago directo del IRS en enero de 2026: de qué se trata

El pago de alivio del IRS consiste en una transferencia única destinada a apoyar gastos básicos como alimentos, alquiler, servicios públicos y atención médica. El dinero será enviado mediante depósito directo o cheque por correo, dependiendo de la información bancaria registrada en la última declaración de impuestos.

El IRS confirmó un nuevo pago directo para enero 2026. Foto: Archivo.

Este tipo de ayuda responde a una estrategia de contención económica más focalizada, con el objetivo de ofrecer alivio inmediato sin recurrir a estímulos generalizados.

Quiénes califican para el pago de $1,390

La elegibilidad se determinará utilizando los datos de la declaración de impuestos correspondiente a 2024. Los ingresos reportados serán el factor clave para definir el monto final.

Contribuyentes solteros: pueden recibir hasta $1,390

Matrimonios que declaran juntos: hasta $2,780

Dependientes: podrían calificar de forma parcial

Ingresos anuales: determinantes para la aprobación

Calendario de pagos: cuándo llega el dinero

El IRS prevé iniciar la distribución en enero de 2026:

Depósitos directos: entre 3 y 5 días hábiles

Cheques por correo: tiempos variables según el servicio postal

Los primeros pagos electrónicos se procesarán más rápido

Cómo verificar el estado del pago del IRS

Los beneficiarios podrán hacer el seguimiento a través de las herramientas digitales oficiales del IRS. Para ello será necesario contar con:

Número de Seguro Social (SSN)

Datos de la declaración fiscal 2024

Información bancaria actualizada

Importante: el IRS recomienda evitar enlaces o mensajes no oficiales para prevenir fraudes.

Qué lo diferencia de otros estímulos económicos

Este nuevo pago de estímulo 2026 no será automático para todos. El IRS aplicará filtros basados en ingresos y situación fiscal, priorizando hogares que realmente necesiten el apoyo.

Principales diferencias: