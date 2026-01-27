Estados Unidos depositará más de 46.000 dólares en las cuentas bancarias de las personas que cumplan con este requisito, según los nuevos montos confirmados para 2026.

El pago está vinculado al Seguro por sobrevivencia del Seguro Social y se explica por la actualización anual por costo de vida (COLA), que será del 2,8%, elevando los beneficios mensuales y el total anual que reciben ciertos hogares.

El foco está puesto en la viuda con dos hijos que cobra Seguro por sobrevivencia del Seguro Social: con el ajuste, el beneficio promedio mensual asciende a u$s 3.898, lo que proyecta u$s 46.776 al año depositados directamente en la cuenta bancaria del grupo familiar, siempre que se cumplan los requisitos del programa administrado por la Administración del Seguro Social (SSA).

¿Quiénes reciben más de 46.000 dólares del Seguro Social en 2026?

El monto anual superior a u$s 46.000 corresponde a viudas con dos hijos que reciben beneficios por sobrevivencia del Seguro Social.

Tras el COLA 2026, el promedio mensual pasa de u$s 3.792 a u$s 3.898, reflejando el aumento automático que protege el poder adquisitivo frente a la inflación.

Claves del beneficio

Tipo de prestación: Seguro por sobrevivencia (survivors insurance) .

Perfil: viuda con dos hijos elegibles .

Pago: mensual , con depósito directo .

Total anual estimado 2026: u$s 46.776.

¿Por qué sube el pago y qué otros cambios del Seguro Social aplican en 2026?

El aumento responde al COLA del 2,8% calculado por la variación del índice CPI-W entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025. El ajuste impacta en jubilaciones, discapacidad y SSI y eleva tanto beneficios promedio como topes y umbrales clave del sistema.

Otros datos relevantes 2026:

Beneficio máximo al jubilarse a edad plena: u$s 4.152/mes .

Ingresos imponibles máximos (OASDI): u$s 184.500 .

Límites de ingresos antes de retención (prueba de ingresos): u$s 24.480/año si no se alcanzó la edad plena; u$s 65.160/año en el año en que se alcanza.

SSI: estándar federal u$s 994/mes (individual) y u$s 1.491/mes (pareja).