El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.3854 este martes, 28 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.02% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, el peso mexicano mostró una ligera apreciación de 0.36%, mientras que en el último año acumula una caída de -10.40%, lo que sugiere una tendencia anual negativa pese a la estabilidad reciente. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 3.52%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 8.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en los días consecutivos anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor frente a otras divisas. En comparación con los días pasados, la recuperación del Peso puede interpretarse como una respuesta favorable a factores económicos recientes. Esto sugiere un posible fortalecimiento de la economía mexicana si la tendencia continúa en esta dirección. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.