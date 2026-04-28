La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.89 este martes, 28 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.17%. La cotización del peso dominicano muestra una leve tendencia bajista: en la última semana cayó -0.78% y en el último año se redujo -0.84%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, que fue de 4.66%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 11.34%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que cero. Esto indica que la moneda ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, generando expectativas optimistas en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que un cambio repentino podría afectar la estabilidad económica. La tendencia actual podría favorecer a los importadores, mientras que los exportadores tendrían que adaptarse a estas nuevas condiciones del mercado. En resumen, el comportamiento positivo del Peso dominicano refleja una recuperación que necesita ser respaldada por fundamentales sólidos para mantener su crecimiento. Aquellos individuos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.