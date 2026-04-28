Al cierre de mercados de este martes, 28 de abril de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6335. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.3%. En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco subió 2.10% y en el último año registró una variación de 1.75%, lo que sugiere una tendencia reciente de fortalecimiento. La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 24.82%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.53%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y la población en general. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.