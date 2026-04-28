El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3599.88 este martes, 28 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.33% en comparación con la cotización del día anterior. La cotización del peso colombiano mostró un leve avance semanal de 0.75%, pero en el último año registra una variación de -11.01%, lo que evidencia debilidad anual pese al repunte reciente. Durante la última semana, la volatilidad económica del Peso colombiano fue del 9.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.12%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento sostenido durante dos días consecutivos. Este aumento indica un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y otros pares cambiarios. Analizando esta tendencia, es importante considerar los factores económicos que podrían estar influyendo en este comportamiento, como las políticas del Banco Central y la situación económica global. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.