La Administración del Seguro Social (SSA) establece tres momentos en los que es posible reclamar los beneficios por jubilación: de manera anticipada, a la edad plena y de forma tardía.

Si bien cada momento tiene sus pros y contras, que deberán evaluarse en función de las necesidades de los solicitantes, reclamar después de la edad plena permite acceder a una prestación con aumento.

En ese sentido, los nacidos antes de 1959 ya superaron en 2026 su edad plena de jubilación, por lo que si aún no reclamaron sus beneficios podrán comenzar a cobrar un retiro mayor al que hubiera correspondido originalmente.

Jubilación aplazada del Seguro Social: quiénes la reciben

SSA especifica que, quienes ya alcanzaron su edad plena de jubilación pueden aguardar para reclamar sus beneficios y recibir una prestación con el aumento equivalente al tiempo que se aguardó para solicitar.

El mejor escenario es solicitar a los 70 años, pues aunque se tarda más tiempo en comenzar a recibir el dinero, a esta edad se alcanza el máximo monto que SSA es capaz de pagar por prestación. En 2026, esto aplica para los nacidos en 1956 que aún no solicitaron su dinero.

Quienes aún no hayan reclamado su prestación podrán acceder a un monto con aumento si la solicitan en 2026. Fuente: archivo.

Quienes deseen conocer específicamente cuánto recibirán si aguardan para reclamar, podrán hacerlo utilizando la calculadora del Seguro Social.

COLA del Seguro Social: de cuánto es el aumento que se aplicó a todos en 2026

El incremento de beneficios general en concepto de aumento COLA es del 2.8%, que impacta sobre todas las prestaciones entregadas por la agencia.

“Por ley, las prestaciones federales aumentan cuando sube el coste de la vida, según el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Administrativos del Departamento de Trabajo”, se indica.

En promedio, específicamente para las jubilaciones, este incremento se ve reflejado en 56 dólares adicionales mes a mes.