El gobierno de Nueva York anunció recientemente que pondrá 30 millones de dólares a disponibilidad para que los residentes puedan comprar o alquilar vehículos eléctricos a menor precio. El beneficio forma parte del programa Drive Clean Rebate, que ofrece reembolsos de entre 500 y 2,000 dólares aplicados directamente al momento de la compra. El programa es administrado por la New York State Energy Research and Development Authority y permite que los consumidores reciban el descuento directamente en el concesionario que forme parte, al momento de comprar o alquilar el vehículo. El monto del beneficio depende del tipo de vehículo Al momento, este dinero está disponible para más de 60 modelos eléctricos. El incentivo forma parte de la estrategia climática del estado de Nueva York, que busca alcanzar una economía con emisiones netas cero para 2025. Dentro de ese plan y de acuerdo con lo informado por las autoridades, se están invirtiendo casi 3,000 millones de dólares en vehículos de cero emisiones y programas de transporte limpio. Así, el programa es financiado con fondos de la Regional Greenhouse Gas Initiative, una iniciativa regional destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.