El Gobierno de Estados Unidos impulsa un cambio profundo en la asignación de fondos federales que impacta de lleno en uno de los programas de salud más importantes del país. Medicaid, que brinda cobertura médica a millones de personas de bajos ingresos, enfrenta un recorte proyectado de gran magnitud como parte de una reestructuración presupuestaria más amplia.

La normativa, impulsada por Trump, responde a una nueva prioridad fiscal que busca redirigir recursos hacia el área de control migratorio y seguridad interior. De acuerdo con análisis presupuestarios recientes, el ajuste no sería inmediato, pero sí sostenido en el tiempo, lo que podría traducirse en la pérdida de cobertura médica para amplios sectores de la población.

El recorte a Medicaid se enmarca en un paquete presupuestario que aumenta de forma significativa los recursos destinados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El objetivo oficial es reforzar las tareas de control migratorio, detención y deportación, lo que implica un incremento histórico del financiamiento para ese sector.

Para compensar ese aumento del gasto, el Gobierno proyecta una reducción del presupuesto federal en programas sociales durante la próxima década. Medicaid aparece como uno de los más afectados, con un ajuste estimado que supera el billón de dólares en el largo plazo, según evaluaciones fiscales y proyecciones legislativas.

Adiós a Medicaid: a quiénes afecta el ajuste

Medicaid es un programa administrado de manera conjunta entre el Gobierno federal y los estados, por lo que cualquier reducción de fondos impacta directamente en los presupuestos estatales. Esto obliga a los gobiernos locales a redefinir criterios de acceso, limitar beneficios o reducir la cantidad de personas cubiertas.

Los especialistas advierten que los estados con mayor cantidad de beneficiarios, especialmente aquellos con poblaciones vulnerables, podrían verse forzados a endurecer las condiciones de acceso para sostener el sistema, generando una exclusión progresiva de personas que hoy califican para la cobertura.

