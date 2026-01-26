La Administración del Seguro Social (SSA) hizo marcha atrás con una medida que afectaba a miles de beneficiarios y ponía en juego la vigencia de sus pagos. Se trata de los métodos de pago que están disponibles y cómo los cheques en papel comenzaron a desaparecer desde septiembre del 2025.

Las autoridades confirmaron que existen excepciones vigentes que permiten que determinados beneficiarios continúen recibiendo el cheque en papel, siempre que cumplan con ciertos requisitos y soliciten una autorización especial ante el Estado.

Por qué el Seguro Social quería eliminar los cheques en papel

La eliminación de los cheques físicos responde a una política federal destinada a reducir costos, prevenir fraudes y agilizar la entrega de beneficios. El sistema electrónico permite un mayor control de los pagos y evita demoras vinculadas al correo postal.

A partir de septiembre de 2025, el método electrónico pasó a ser el estándar para el cobro de jubilaciones, pensiones y otros beneficios del Seguro Social, lo que obligó a millones de personas a migrar a estas nuevas modalidades.

Autoridades de SSA informaron que continúan los pagos en cheque de papel para beneficiarios determinados. Fuente: Archivo.

Quiénes pueden seguir cobrando el Seguro Social con cheque en papel

Pese a la eliminación general, el Gobierno confirmó que algunos beneficiarios pueden continuar recibiendo el pago en formato físico mediante una exención oficial. Esta posibilidad está pensada para personas que enfrentan dificultades reales para utilizar sistemas electrónicos.

Entre los casos contemplados se encuentran quienes no tienen acceso a una cuenta bancaria, quienes viven en zonas con limitaciones de servicios financieros y personas con impedimentos que les dificultan gestionar medios de cobro digitales. Estas excepciones no son automáticas y deben ser evaluadas de manera individual.

Cuáles son los requisitos para acceder a la excepción

No contar con cuenta bancaria activa.

No poder utilizar métodos electrónicos por motivos justificados.

Presentar una solicitud de exención ante el Departamento del Tesoro .

Demostrar que el cobro electrónico no es viable en su situación personal.

Una vez aprobada la exención, el beneficiario puede continuar recibiendo el cheque en papel por un período determinado, sujeto a revisión.