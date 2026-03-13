El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó nuevas medidas para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales en Estados Unidos. Con la actualización de su calculadora oficial de retenciones, una herramienta que busca reducir errores en las declaraciones. La agencia explicó que quienes calculan correctamente sus retenciones suelen evitar inconsistencias fiscales. Por eso, el nuevo Tax Withholding Estimator apunta a ayudar a los contribuyentes a ajustar los impuestos retenidos antes de presentar su declaración anual. El IRS puede iniciar revisiones cuando detecta inconsistencias entre ingresos, deducciones o créditos fiscales declarados. En esos casos, el organismo puede solicitar documentación adicional o abrir investigaciones para confirmar el cumplimiento tributario. Para reducir esos errores, la agencia recomienda usar su nueva calculadora de retenciones. La herramienta ya incorpora cambios fiscales recientes de la ley One Big Beautiful Bill, entre ellos: El Tax Withholding Estimator permite calcular con mayor precisión cuánto impuesto debe retenerse del salario o de una pensión. El sistema funciona en línea, está disponible las 24 horas y no requiere iniciar sesión ni ingresar datos personales. El IRS recomienda usar la herramienta especialmente a quienes: Con la información ingresada, el sistema calcula la retención correcta y permite completar formularios como el W-4 o W-4P para entregarlos al empleador o al proveedor de pensiones.