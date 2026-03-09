Presentar correctamente la declaración de impuestos es uno de los trámites más importantes ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Cuando un contribuyente detecta errores en la información enviada, el organismo exige presentar una declaración enmendada para corregir los datos. Si los errores generan impuestos adeudados y el contribuyente no corrige la situación o ignora las notificaciones oficiales, el IRS puede iniciar acciones de cobro que incluyen embargos de cuentas bancarias, salarios o bienes. El IRS establece que los contribuyentes deben presentar una declaración de impuestos enmendada cuando existen cambios en información clave de la declaración original. Entre los casos más comunes se encuentran modificaciones en: Si un contribuyente no presenta la declaración enmendada cuando corresponde, pueden ocurrir varias situaciones: