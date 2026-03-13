El Gobierno de Estados Unidos impulsa un programa que puede cambiar el acceso a la vivienda para miles de trabajadores. A través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), algunas personas podrán comprar casas con 50% de descuento y un pago inicial desde u$s 100, una alternativa mucho más barata que seguir pagando alquiler. La iniciativa busca revitalizar comunidades y facilitar que ciertos profesionales accedan a su primer hogar. Sin embargo, las propiedades son limitadas y quienes quieran aprovechar esta oportunidad deberán cumplir requisitos laborales y de residencia. El beneficio pertenece al programa Good Neighbor Next Door, creado por el HUD. Permite adquirir viviendas con 50% de descuento en zonas seleccionadas para fomentar la presencia de trabajadores esenciales. Para acceder, los solicitantes deben cumplir condiciones básicas: El proceso incluye varias etapas y las propiedades disponibles se publican cada semana en el portal del HUD. Los interesados deben presentar sus ofertas rápidamente porque las viviendas permanecen poco tiempo en el mercado. Las viviendas se venden tal como están, por lo que las reparaciones corren por cuenta del comprador. Si el beneficiario no vive en la casa durante tres años, deberá devolver parte del descuento recibido.