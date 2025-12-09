El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos confirmó que depositará más de 14,000 dólares en las cuentas bancarias de las personas que cumplen con una serie de condiciones. La medida responde a programas de reembolso que buscan asistir financieramente a los estadounidenses.

El dinero se recibe a través de cheques que se depositan en las cuentas bancarias. Es importante destacar que esta ayuda está asociada al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Es oficial: IRS depositará más de 14,000 dólares en estas cuentas bancarias

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) brinda asistencia fiscal mediante reembolsos luego de que los contribuyentes presenten sus respectivas declaraciones de impuestos. Los dos más solicitados por los estadounidenses son el Crédito Tributario por Empleo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijo (CTC).

Dentro de cada crédito, los pagos varían dependiendo determinadas condiciones. Para el EITC, quienes tiene un solo hijo calificado reciben un total de 4,328 dólares, pero quienes cuentan con tres hijos calificados reciben el monto máximo de 8,046 dólares.

En el caso de los beneficiarios de CTC, se reciben entre 2,000 y 2,200 dólares por cada hijo calificado. El contribuyente que cuenta con tres hijos calificados recibirá un total de 6,600 dólares.

IRS otorga asistencia financiera a través de los reembolsos fiscales de EITC y CTC. Fuente: Archivo.

De esta forma, las personas que reciban los montos más altos de estas asistencias fiscales podrían obtener un deposito de 14,646 dólares en reembolsos de IRS.

¿Cómo calificar para el EITC y CTC de IRS?

Para recibir estos cheques es importante que todas las personas cumplan con los requisitos exigidos y demuestren su elegibilidad.

Crédito Tributario por Empleo

Tener ingresos laborales provenientes de trabajo

Tener ingresos bajos o moderados dentro de los límites del IRS.

Contar o no con hijos calificados, pero cumplir las reglas si los hay.

Presentar una declaración de impuestos válida y tener número de Seguro Social .

No superar el límite de ingresos por inversiones.

Ser ciudadano o residente durante el año fiscal.

Crédito Tributario por Hijo