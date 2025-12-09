El Gobierno federal emitió un anuncio oficial que advierte sobre embargos a salarios, cuentas bancarias, autos y bienes cuando una persona ignora un aviso clave relacionado con obligaciones fiscales. La alerta apunta a situaciones frecuentes entre contribuyentes y empresas en Estados Unidos.

Las autoridades remarcan que desatender cualquier comunicación formal puede activar procesos automáticos difíciles de revertir. Por eso insisten en responder a tiempo, incluso si se sospecha que el monto reclamado no corresponde .

¿Por qué el Gobierno embarga salarios, cuentas bancarias, autos y bienes cuando se ignora un aviso de embargo del IRS?

El embargo comienza cuando una persona ignora un aviso de embargo (levy notice) del Servicio de Impuestos Internos (IRS), documento que alerta que una deuda vencida será cobrada mediante la retención de bienes. Para llegar a esta instancia, la agencia suele enviar varias notificaciones previas .

El IRS puede avanzar incluso cuando el contribuyente considera que el monto es incorrecto. Si no hay respuesta, la ley habilita la retención de ingresos, cuentas bancarias, vehículos y otros bienes personales o comerciales.

Bienes que pueden ser embargados

Salarios e ingresos.

Cuentas bancarias.

Autos y vehículos.

Bienes personales y activos comerciales.

¿Qué hacer si llega un aviso del IRS titulado “Aviso Final”, “Aviso de Intención de Embargar” y “Derecho a una Audiencia”?

La recomendación oficial es contactar al IRS de inmediato, ya que responder detiene el avance del embargo y habilita alternativas de resolución. Esto es válido tanto para individuos como para empresas, independientemente del monto adeudado.

Entre las opciones disponibles se incluyen acuerdos de pago, solicitudes de tiempo adicional para presentar la declaración, negociaciones para reducir el saldo o pedidos de revisión si se cree que hubo un error. La agencia ofrece líneas de contacto : 800-829-1040 para personas y 800-829-4933 para negocios.

Acciones inmediatas recomendadas