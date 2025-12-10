El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos informó que depositará más de 17,000 dólares en las cuentas bancarias de las personas que cumplen con determinados requisitos. El dinero corresponde a un crédito tributario que tiene como objetivo aliviar la carga fiscal de los contribuyentes.

Las autoridades federales, a su vez, comenzaron con las indicaciones correspondientes que todos los estadounidenses deben cumplir a la hora de presentar su declaración de impuestos en la próxima temporada fiscal.

Es oficial: IRS deposita más de 17,000 dólares en estas cuentas bancarias

El Crédito Tributario por Adopción o Adoption Credit es un reembolso fiscal que otorgan las autoridades de IRS a los ciudadanos que adoptaron a un niño calificado para el beneficio. Se trata de un alivio fiscal que ayuda económicamente a estos estadounidenses para “acompañar” sobre el cuidado del menor de edad.

Para el 2025, de acuerdo con la información del sitio web oficial, el monto máximo de beneficio es de 17,280 dólares por niño calificado. El dinero se deposita en las cuentas bancarias de las personas que cumplieron con su declaración y en ella cumplieron los requisitos correspondientes.

IRS reembolsa hasta 17,000 dólares para los contribuyentes elegibles para el Crédito de Adopción. Fuente: Archivo.

"El crédito y la exclusión aplican a adopciones internacionales, nacionales, privadas o públicas en hogares de acogida“, indica el IRS.

Gastos calificados del reembolso

Tarifas de adopción.

Honorarios de abogados.

Costos judiciales.

Gastos de viaje (incluidas comidas y alojamiento) mientras esté fuera de casa.

Otros gastos directamente relacionados con la adopción legal o cuyo propósito principal sea la adopción legal.

Gastos pagados antes de identificar a un niño elegible, como tarifas de estudio en el hogar.

¿Cuáles son las condiciones para recibir este reembolso?