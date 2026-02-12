El Gobierno de Estados Unidos puede ordenar el embargo de cuentas bancarias cuando un contribuyente no responde a los avisos oficiales sobre deudas fiscales. A través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las autoridades federales tienen la facultad de congelar fondos y transferirlos para cubrir obligaciones impagas si el contribuyente ignora las notificaciones durante el tiempo establecido. Una vez que el IRS emite una orden de embargo a un banco, los fondos existentes en la cuenta pueden ser congelados inmediatamente. A partir de ese momento se abre un período de aproximadamente 21 días. Durante ese lapso, el dinero permanece retenido, pero aún no es transferido a la agencia. Si el titular de la cuenta no actúa ni se comunica con el IRS dentro de ese plazo, el banco debe entregar los fondos para cubrir la deuda tributaria. Si el contribuyente no responde a los avisos oficiales ni toma medidas dentro de esos 21 días, pueden ocurrir varias consecuencias: