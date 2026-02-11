El Gobierno de Estados Unidos cuenta con amplias facultades para embargar bienes y congelar cuentas bancarias cuando un contribuyente no cumple con los plazos establecidos por las autoridades. A través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las autoridades pueden iniciar procesos de cobro forzoso contra ciudadanos y extranjeros que no regularicen sus obligaciones tributarias, una vez agotadas las instancias de notificación y pago voluntario. Estas acciones forman parte del sistema de recaudación federal y buscan garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades fiscales. Pueden quedar incluidos en los registros de cobro del IRS aquellos contribuyentes que acumulen deudas tributarias federales durante largos períodos y no respondan a los avisos oficiales. El embargo no se aplica de manera automática. El IRS debe enviar avisos formales, informar el monto adeudado y ofrecer alternativas para regularizar la situación. Solo si el contribuyente no responde dentro de los plazos establecidos, la agencia puede avanzar con medidas de cobro. En ese punto, el caso pasa a una instancia en la que se autorizan retenciones de fondos o gravámenes sobre bienes.