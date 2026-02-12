El Gobierno de Estados Unidos reforzó los controles sobre las operaciones inmobiliarias realizadas al contado y confirmó que puede investigar a quienes compren propiedades sin financiamiento y no completen los reportes requeridos. Las compras de inmuebles en efectivo por montos elevados son monitoreadas por las autoridades financieras como parte de las políticas contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Cuando el valor de la propiedad supera determinados umbrales, las agencias federales pueden revisar el origen de los fondos y la situación fiscal del comprador. Las operaciones inmobiliarias realizadas completamente en efectivo por más de USD 300.000 y sin préstamo hipotecario pueden activar reportes automáticos. Estas transacciones son consideradas de alto valor y, en determinados casos, deben informarse a las autoridades para verificar el origen del dinero y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El seguimiento se realiza a través de organismos como la red de control financiero del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que cruzan datos con registros inmobiliarios y bancarios. Si el comprador no completa la documentación requerida o no justifica el origen de los fondos, las autoridades pueden: