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El cumplimiento fiscal en Estados Unidos tiene implicancias aún más profundas cuando se trata de parejas casadas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que quienes presentan declaraciones conjuntas comparten no solo beneficios, sino también responsabilidades.

Cuando este trámite se posterga o no se realiza en tiempo y forma, ambos cónyuges pueden enfrentar consecuencias severas, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y bienes.

Las parejas casadas comparten el 100% de la responsabilidad fiscal

Las parejas casadas que optan por presentar una declaración conjunta asumen una obligación solidaria. Esto significa que:

Ambos son responsables del total de la deuda fiscal

No importa quién generó los ingresos o el error

El IRS puede reclamar el monto completo a cualquiera de los dos

La responsabilidad es compartida en su totalidad.

La responsabilidad compartida implica que ambos cónyuges pueden verse afectados, incluso si uno no participó directamente en el incumplimiento. Foto: Archivo

Todas las parejas casadas deben completar a tiempo este trámite con sus impuestos

Cuando la declaración conjunta se presenta tarde o directamente no se presenta:

Se generan multas por incumplimiento

Se acumulan intereses sobre la deuda

El caso pasa a instancias de cobro más estrictas

Si la situación no se regulariza, el riesgo aumenta con el paso del tiempo.

El Gobierno embarga automáticamente las cuentas bancarias y bienes de ambos cónyuges

En caso de que la deuda siga sin ser saldada tras las múltiples instancias de aviso, el IRS puede avanzar directamente sobre:

Cuentas bancarias conjuntas o individuales

Ingresos de cualquiera de los cónyuges

Bienes compartidos como propiedades o vehículos

Incluso si uno de los dos no tuvo responsabilidad directa en el error, ambos pueden verse afectados.