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El cumplimiento fiscal en Estados Unidos tiene implicancias aún más profundas cuando se trata de parejas casadas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que quienes presentan declaraciones conjuntas comparten no solo beneficios, sino también responsabilidades.
Cuando este trámite se posterga o no se realiza en tiempo y forma, ambos cónyuges pueden enfrentar consecuencias severas, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y bienes.
Las parejas casadas comparten el 100% de la responsabilidad fiscal
Las parejas casadas que optan por presentar una declaración conjunta asumen una obligación solidaria. Esto significa que:
- Ambos son responsables del total de la deuda fiscal
- No importa quién generó los ingresos o el error
- El IRS puede reclamar el monto completo a cualquiera de los dos
La responsabilidad es compartida en su totalidad.
Todas las parejas casadas deben completar a tiempo este trámite con sus impuestos
Cuando la declaración conjunta se presenta tarde o directamente no se presenta:
- Se generan multas por incumplimiento
- Se acumulan intereses sobre la deuda
- El caso pasa a instancias de cobro más estrictas
Si la situación no se regulariza, el riesgo aumenta con el paso del tiempo.
El Gobierno embarga automáticamente las cuentas bancarias y bienes de ambos cónyuges
En caso de que la deuda siga sin ser saldada tras las múltiples instancias de aviso, el IRS puede avanzar directamente sobre:
- Cuentas bancarias conjuntas o individuales
- Ingresos de cualquiera de los cónyuges
- Bienes compartidos como propiedades o vehículos