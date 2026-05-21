En la sesión de apertura de este jueves, 21 de mayo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.28% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco se mantuvo estable (0.00%), mientras que en el último año retrocedió -0.52%, lo que sugiere una tendencia anual a la baja pese a la estabilidad reciente.

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Conocé la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.50%, lo que indica un comportamiento inestable, ya que es mayor que la volatilidad anual del 19.85%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica.

El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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