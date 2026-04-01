El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió sobre un punto clave que muchas parejas desconocen. Cuando se presenta una declaración de impuestos conjunta fuera de término, ambos cónyuges pueden enfrentar consecuencias legales y financieras si no regularizan la situación. Esto se debe a que, bajo este tipo de presentación, la responsabilidad fiscal es compartida, lo que habilita al organismo a avanzar sobre los bienes de cualquiera de los dos. Cuando una pareja decide presentar su declaración en conjunto: Las parejas casadas que presentan declaraciones conjuntas fuera de término pueden enfrentar embargos, ya que el IRS considera la deuda como una responsabilidad compartida. Esto amplía el impacto de las sanciones y puede afectar a ambos cónyuges.