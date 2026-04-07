En el Estado de Texas existe una ley que considera una unión legal a las parejas que decidan ser un matrimonio, aún sin atravesar el papeleo que ello conlleva. Esta medida se llama “Common Law Marriage” y tiene como objetivo contemplar a estas uniones como matrimonios legales. Esta ley de Texas es de suma importancia específicamente para quienes, desafortunadamente, estén llegando al fin de su relación, ya que se lo trata como si fuese un matrimonio legal al igual que los demás. No se trata de una ley que provoca matrimonios que pasan desapercibidos. En Texas, una pareja puede estar legalmente casada sin haber firmado ningún documento ni realizado una ceremonia. Este tipo de unión se conoce como matrimonio de hecho, y tiene el mismo peso legal que un matrimonio tradicional. Sin embargo, no es algo automático ni depende solo de convivir. Muchas personas desconocen que, si cumplen ciertos requisitos y actúan como un matrimonio ante la sociedad, pueden adquirir derechos y obligaciones legales sin haber pasado por un registro formal. Esto incluye desde la división de bienes hasta responsabilidades económicas en caso de separación. Para que el estado de Texas reconozca un matrimonio de hecho, deben cumplirse tres condiciones clave: Además, ninguno de los dos puede estar casado con otra persona y ambos deben ser mayores de edad. No existe un tiempo mínimo de convivencia ya que la ley no establece un plazo específico, sino que evalúa si efectivamente la pareja se comporta como un matrimonio. Aunque no haya existido una boda ni un acta, si la relación cumple con los requisitos del matrimonio de hecho, la separación no es informal. Para disolver el vínculo, es necesario iniciar un proceso de divorcio legal, igual que en cualquier matrimonio tradicional. Esto implica que los bienes adquiridos durante la relación pueden dividirse, así como también las deudas. Además, si una de las partes quiere demostrar que existió el matrimonio de hecho, debe hacerlo dentro de los dos años posteriores a la separación. De lo contrario, la ley puede asumir que la unión nunca existió.