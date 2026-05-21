La cotizacióndel Peso colombiano este jueves 21 de mayo en Estados Unidos es de 3,717.57 USD. Dicho precio presenta una variación del -1.98% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Peso colombiano cayó -1.95% y en el último año registra -5.21%, reflejando una evolución a la baja en su cotización.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 11.96%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.93%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días, con un dato de -1 que indica una reducción en su valor en relación a días anteriores. Esta caída se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere una posible inestabilidad en la economía local.

Ante esta disminución en la cotización, es relevante observar los factores externos e internos que podrían estar influyendo en esta tendencia negativa, como el comportamiento de los mercados internacionales y las políticas económicas del país.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA