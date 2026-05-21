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Las deudas fiscales en Estados Unidos pueden escalar rápidamente cuando los contribuyentes ignoran las notificaciones oficiales del Gobierno. Uno de los plazos más importantes dentro del proceso de cobro del IRS puede marcar la diferencia entre resolver una deuda a tiempo o enfrentar embargos sobre cuentas y bienes.
Todos deben responder este aviso dentro de este período de tiempo
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía el denominado “Aviso Final de Intención de Embargo”. Cuando el organismo emite este aviso:
- El contribuyente recibe una notificación formal
- Se detallan impuestos, intereses y multas pendientes
- Comienza a correr un período de 30 días para actuar
Ignorar este tiempo puede habilitar medidas de cobro mucho más severas.
¿Cómo evitar un embargo automático?
Dentro de los 30 días otorgados por IRS, el contribuyente puede:
- Pagar la deuda
- Solicitar acuerdos de pago
- Presentar apelaciones
- Negociar alternativas con el IRS
Actuar rápido puede evitar consecuencias financieras mayores.
IRS embarga automáticamente a todos los que hayan dejado pasar este tiempo
Si no hay respuesta dentro de los 30 días establecidos, el organismo puede avanzar sobre:
- Cuentas bancarias
- Salarios y sueldos
- Vehículos
- Propiedades inmobiliarias
- Otros bienes y activos financieros