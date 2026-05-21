En la apertura de mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.03%.

En el mercado del euro, la cotización avanzó 50.15% en la última semana y acumula un alza de 140.02% en el último año, reflejando una fuerte tendencia alcista.

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Conocé la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.37%, es menor que la volatilidad anual del 6.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento consecutivo en su valor. Este repunte se alinea con el dato de 1, que confirma que la tendencia es favorable para la moneda europea.

A pesar de la reciente alza, es importante observar factores económicos que puedan influir en la continuidad de esta tendencia.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.