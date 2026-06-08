EFE y ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

En Estados Unidos, el incumplimiento fiscal tiene un punto de quiebre claro. Cuando el proceso llega a su etapa final, ignorar una notificación puede derivar en medidas directas sobre el dinero y los bienes del contribuyente.

El aviso final que absolutamente nadie puede ignorar

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía el Aviso Final de Intención de Embargo, un documento que detalla:

El monto total adeudado

La intención del IRS de embargar bienes

Información sobre los derechos del contribuyente

Es la última instancia antes de que se ejecuten acciones sobre cuentas y activos.

El IRS otorga un plazo de 30 días tras enviar el Aviso Final de Intención de Embargo para regularizar la situación fiscal. Fuente: El Cronista.

Todos deben cumplir con este pago en este tiempo

Desde la recepción del aviso, el contribuyente tiene 30 días para:

Pagar la deuda

Solicitar un plan de pagos

Presentar una apelación formal

Este período es determinante para frenar el proceso.

IRS embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los que postergaron este pago

Si el contribuyente no actúa dentro del plazo:

bienes El IRS puede avanzar con embargos sobre

Las cuentas bancarias pueden ser congeladas

Se pueden retener fondos y salarios

El proceso pasa automáticamente a ejecución.