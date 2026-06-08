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En Estados Unidos, el incumplimiento fiscal tiene un punto de quiebre claro. Cuando el proceso llega a su etapa final, ignorar una notificación puede derivar en medidas directas sobre el dinero y los bienes del contribuyente.
El aviso final que absolutamente nadie puede ignorar
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía el Aviso Final de Intención de Embargo, un documento que detalla:
- El monto total adeudado
- La intención del IRS de embargar bienes
- Información sobre los derechos del contribuyente
Es la última instancia antes de que se ejecuten acciones sobre cuentas y activos.
Todos deben cumplir con este pago en este tiempo
Desde la recepción del aviso, el contribuyente tiene 30 días para:
- Pagar la deuda
- Solicitar un plan de pagos
- Presentar una apelación formal
Este período es determinante para frenar el proceso.
IRS embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los que postergaron este pago
Si el contribuyente no actúa dentro del plazo:
- El IRS puede avanzar con embargos sobre bienes
- Las cuentas bancarias pueden ser congeladas
- Se pueden retener fondos y salarios