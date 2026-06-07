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En Estados Unidos, el incumplimiento fiscal tiene un punto de quiebre claro. Cuando el proceso llega a su etapa final, ignorar una notificación puede derivar en medidas directas sobre el dinero y los bienes del contribuyente.

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El aviso final que nadie debe ignorar

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía el Aviso Final de Intención de Embargo, un documento que detalla:

  • El monto total adeudado
  • La intención del IRS de embargar bienes
  • Información sobre los derechos del contribuyente

Es la última instancia antes de que se ejecuten acciones sobre cuentas y activos.

El IRS otorga un plazo de 30 días tras enviar el Aviso Final de Intención de Embargo para regularizar la situación fiscal. Fuente: El Cronista.
El IRS otorga un plazo de 30 días tras enviar el Aviso Final de Intención de Embargo para regularizar la situación fiscal. Fuente: El Cronista.

El tiempo límite para responder o regularizar este aviso

Desde la recepción del aviso, el contribuyente tiene 30 días para:

  • Pagar la deuda
  • Solicitar un plan de pagos
  • Presentar una apelación formal

Este período es determinante para frenar el proceso.

IRS embarga cuentas bancarias y bienes de todos los que retrasaron este trámite

Si el contribuyente no actúa dentro del plazo:

  • El IRS puede avanzar con embargos sobre bienes
  • Las cuentas bancarias pueden ser congeladas
  • Se pueden retener fondos y salarios

El proceso pasa automáticamente a ejecución.