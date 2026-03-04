En Estados Unidos, las autoridades financieras cuentan con sistemas de control para monitorear grandes movimientos de dinero en efectivo. Según la normativa federal, las instituciones financieras deben reportar las operaciones en efectivo que superen un determinado monto, con el objetivo de prevenir delitos financieros como el lavado de dinero o la evasión fiscal. Las entidades financieras en Estados Unidos están obligadas a presentar un informe cuando un cliente realiza operaciones en efectivo que superan los 10.000 dólares en un solo día. Este reporte se conoce como Currency Transaction Report (CTR). No necesariamente. Superar el umbral de USD 10.000: Sin embargo, la información queda registrada y puede ser utilizada por las autoridades para cruzar datos con declaraciones fiscales o investigaciones financieras.