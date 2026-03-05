El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con distintos mecanismos para verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. En algunos casos específicos, el organismo puede enviar funcionarios para revisar información directamente en el domicilio o lugar de trabajo del contribuyente. Este tipo de procedimientos forman parte del sistema de auditorías y cobro de deudas tributarias, y son realizados por funcionarios especializados del IRS cuando existen inconsistencias en una declaración o impuestos pendientes. El propio IRS explica en su portal oficial que algunas auditorías, conocidas como “field audits”, pueden realizarse en el hogar del contribuyente, su negocio o incluso en la oficina de su contador. Este tipo de auditoría suele aplicarse cuando el organismo necesita revisar documentación de forma más detallada o cuando existen dudas importantes sobre la información presentada en una declaración de impuestos. Entre las situaciones que pueden derivar en este tipo de revisión se encuentran: En estos casos, los funcionarios pueden solicitar comprobantes financieros, registros contables u otros documentos que permitan verificar la información presentada ante el organismo. El IRS cuenta con agentes especializados conocidos como Revenue Officers, encargados de gestionar casos vinculados al cobro de impuestos adeudados. Según explica la agencia federal, estos funcionarios pueden contactar personalmente a los contribuyentes y en ciertos casos visitar sus hogares o negocios para tratar de resolver deudas fiscales o entregar documentación oficial. Los Revenue Officers suelen intervenir cuando: El objetivo principal de estas visitas es encontrar una solución para el pago de la deuda o avanzar en el proceso de verificación fiscal. El IRS señala que existen tres tipos principales de auditorías para revisar declaraciones de impuestos: Este último tipo de auditoría suele aplicarse cuando el caso requiere una revisión más exhaustiva de la situación financiera. Las autoridades fiscales recuerdan que la gran mayoría de las declaraciones de impuestos se procesan sin inconvenientes y que solo una pequeña parte de los contribuyentes es auditada cada año. Además, el IRS señala que los contribuyentes siempre tienen derecho a: Mantener registros fiscales organizados y responder a las comunicaciones oficiales del IRS puede ayudar a evitar problemas y facilitar cualquier revisión que el organismo necesite realizar.