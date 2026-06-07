En esta noticia
El control fiscal en Estados Unidos puede escalar más allá de notificaciones por correo cuando una deuda se mantiene sin resolver durante largos períodos. En esos casos, las autoridades pueden avanzar con acciones más directas para asegurar el cobro.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que los contribuyentes que adeudan obligaciones fiscales por mucho tiempo y no regularizan su situación pueden enfrentar medidas severas, que incluyen visitas presenciales, congelamiento de cuentas bancarias y embargo de bienes.
El trámite que todos deben completar a tiempo con sus impuestos
Cuando un contribuyente no paga o no presenta su declaración durante períodos extendidos:
- La deuda se acumula con intereses
- Se suman multas por incumplimiento
- El caso pasa a instancias de cobro más estrictas
La falta de respuesta es lo que agrava la situación.
IRS congela cuentas bancarias y embarga bienes
Si la deuda no se resuelve, el organismo puede avanzar con:
- Congelamiento de cuentas bancarias
- Embargo de salarios
- Intervención sobre propiedades y vehículos
El objetivo es recuperar la deuda pendiente de forma directa.
¿IRS tiene la autoridad legal para realizar visitas domiciliarias?
En situaciones más complejas, el IRS puede intensificar sus acciones y recurrir a gestiones presenciales para ubicar al contribuyente o avanzar en el proceso de cobro. Estas visitas no son masivas, pero sí posibles en casos de incumplimiento prolongado.