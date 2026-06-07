Oficial | IRS visitará hogar por hogar a todos los ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con sus impuestos

El control fiscal en Estados Unidos puede escalar más allá de notificaciones por correo cuando una deuda se mantiene sin resolver durante largos períodos. En esos casos, las autoridades pueden avanzar con acciones más directas para asegurar el cobro.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que los contribuyentes que adeudan obligaciones fiscales por mucho tiempo y no regularizan su situación pueden enfrentar medidas severas, que incluyen visitas presenciales, congelamiento de cuentas bancarias y embargo de bienes.

El trámite que todos deben completar a tiempo con sus impuestos

Cuando un contribuyente no paga o no presenta su declaración durante períodos extendidos:

La deuda se acumula con intereses

Se suman multas por incumplimiento

El caso pasa a instancias de cobro más estrictas

La falta de respuesta es lo que agrava la situación.

El IRS puede avanzar con medidas severas contra contribuyentes que mantengan deudas fiscales durante largos períodos. Fuente: Archivo.

IRS congela cuentas bancarias y embarga bienes

Si la deuda no se resuelve, el organismo puede avanzar con:

Congelamiento de cuentas bancarias

Embargo de salarios

Intervención sobre propiedades y vehículos

El objetivo es recuperar la deuda pendiente de forma directa.

¿IRS tiene la autoridad legal para realizar visitas domiciliarias?

En situaciones más complejas, el IRS puede intensificar sus acciones y recurrir a gestiones presenciales para ubicar al contribuyente o avanzar en el proceso de cobro. Estas visitas no son masivas, pero sí posibles en casos de incumplimiento prolongado.