Los reembolsos del Internal Revenue Service (IRS) están cada vez más cerca y la entidad recordó a sus contribuyentes la posibilidad de solicitar el pago del Child Tax Credit. Dicho crédito tiene requisitos particulares y no todos pueden aplicar para su pago. Por otro lado, el IRS reafirmó quiénes podrían recibir sus reembolsos prioritariamente debido a nuevas políticas del organismo fiscal en lo referente a la ley tributaria. Se trata de un alivio fiscal para quienes registran hijos menores de 17 años a cargo. Existen dos variantes de este beneficio: Para poder aplicar a este beneficio se deben cumplir determinados requisitos. En primer lugar, quien lo solicita como su hijo debe presentar una declaración en conjunto y contar con un número de seguridad social válido. Por otro lado, el menor a cargo debe cumplir con los requisitos que impone el IRS para ser elegible: Se debe presentar el Formulario 1040 para solicitar el crédito y su presentación se debe acompañar con el Schedule 8812, que tiene el objetivo principal de calcular la devolución que corresponde en cada caso. El IRS advirtió a quienes estén interesados en solicitar el beneficio que sus reembolsos podrían retrasarse, ya que este crédito comenzó a asignarse a mediados de febrero. Para quienes hayan presentado sus declaraciones en la apertura de la temporada, se espera que sus reembolsos lleguen hasta 21 días posteriores a la aprobación del proceso tributario. Los contribuyentes podrían recibir montos más elevados en comparación a otros años debido a la One, Big, Beautiful Bill impulsada por la administración de Donald Trump.