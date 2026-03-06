Todos los años, los contribuyentes de Estados Unidos presentan su declaración de impuestos ante el Internal Revenue Service (IRS), en el que incluyen ingresos gastos y cualquier información pertinente a su situación tributaria. En el aire flotaba la pregunta sobre qué pasa con las criptomonedas, los activos digitales con los que operan una gran porción de la población estadounidense. Por activos digitales, se entiende cualquier representación electrónica que esté registrada en un libro de contabilidad distribuido en una blockchain, es decir, un registro digital compartido. Existe una pregunta sobre activos digitales en los formularios Form 1040, Form 1040-SR y Form 1040-NR, en el que el contribuyente debe responder con sí o no: “En cualquier momento durante el año tributario, usted (a) ¿recibió (como recompensa, premio o pago por propiedad o servicios); o (b) vendió, intercambió o enajenó de otro modo un activo digital (o un interés financiero en un activo digital)?" Posteriormente, se debe determinar si la operación es imponible o pertenece a las actividades que no generan impuestos. Por ejemplo, entre las que el IRS no considera imponibles se encuentran: Por otro lado, el IRS también exige que la entidad intermediaria envíe el Formulario 1099-DA, que provee un informe detallado sobre la actividad del usuario. Los formularios del IRS que se usan en el caso de los activos digitales varían según la operación: El formulario 1040 es el principal y es en el que aparece la pregunta anteriormente mencionada. Por otro lado, el formulario 8949 es utilizado para detallar cada transacción con activos digitales en contexto de ventas o intercambios. Adicionalmente, está el Schedule D, que resume las ganancias o pérdidas de capital informadas en el 8949. Existen varias penalizaciones por no incluir activos digitales en tu declaración de impuestos. Entre las principales, están las multas, ya que si el IRS determina que hubo ingresos no declarados puede elegir el pago del impuesto adeudado, cobrar intereses acumulados o directamente, multas por subdeclaración. Las multas pueden ser de hasta el 5% mensual del impuesto que se adeuda. Si las operaciones presentan irregularidades, el IRS puede revisarlas detalladamente con auditorías fiscales. Y en situaciones de evasión intencional, el caso incluso puede pasar a la división criminal del organismo.