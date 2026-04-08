Para quienes buscan una alternativa cómoda y sin vuelos, el recorrido entre Texas y Nueva York se posiciona como una de las rutas más extensas y elegidas dentro del sistema ferroviario de Amtrak. Aunque no existe un tren directo, el viaje es totalmente posible con conexiones simples y un esquema que combina rapidez en el tramo final con trayectos panorámicos. El itinerario más habitual parte desde ciudades como Houston o Dallas y requiere al menos una conexión intermedia. El recorrido estándar funciona así: El tramo final entre Washington y Nueva York es uno de los más rápidos y frecuentes, con múltiples salidas diarias y trenes directos. El tiempo total depende del punto de partida y las conexiones elegidas, pero hay una referencia clara: El último tramo, entre Washington DC y Nueva York, es mucho más ágil: Esto significa que gran parte del viaje se concentra en el trayecto largo desde Texas hasta la costa este, mientras que el cierre del recorrido es rápido y directo. El costo del viaje varía según la anticipación, la clase y la disponibilidad, pero los valores actuales permiten tener una referencia: