El Departamento de Servicios de Salud de Texas advierte a todos los residentes del estado sobre el documento con el que deberán contar si quieren tramitar su licencia de conducir o un pasaporte estadounidense. Conocer esto es esencial debido a que el organismo tramita diferentes versiones, pero no todos tienen el mismo propósito al momento de gestionar identificaciones claves. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el certificado de nacimiento en formato largo es el tipo más completo que puede gestionarse y es obligatorio para El certificado de nacimiento en formato corto también puede ser solicitado, pero es un resumen certificado del registro de nacimiento que plasma información actualizada sobre Este tipo de documento tiene validez para pedir la matrícula escolar o deportiva, para cumplir con requisitos laborales y para cumplir con requisitos de seguro. Por su parte, el certificado de nacimiento heredado es un resumen del certificado común, normalmente utilizado para enmarcar y exhibir. Finalmente, Texas permite tramitar un certificado sin tasas únicamente para fines electorales, que tendrá esta consideración escrita para evitar confusiones.